Депутат Поляков не знає, чому на нього напали

Позафракційний народний депутат Антон Поляков не знає точних мотивів нападу, який був скоєний на нього вранці 2 вересня.

Як передає Укрінформ, про це парламентар сказав у коментарі журналістам після засідання.

«Дійсно, сьогодні близько п’ятої ранку було скоєно напад: людина намагалася двічі задушити і пару разів отримав я у грудну клітину пару ударів. Потім вони (нападники – ред.) поїхали: були спочатку на одній машині, а поїхали на іншій. Я викликав поліцію, склали протокол, потім я поїхав до лікарні, там зафіксували легкі тілесні ушкодження. Лікар подивився, що я тверезий, адекватний, тобто, усі ці речі. І, власне кажучи, приїхав на роботу, в парламенті відпрацював, зараз у комітеті засідання, а потім поїду до районного відділку поліції для того, щоб процедурні моменти пройти зі слідчим. Мотивів не знаю: можливо, людина була просто не адекватна. Можливо, мене просто з кимось переплутали, бо мене по імені ніхто не називав, а були тільки погрози. Можливо, й можуть бути й інші версії... Наскільки я знаю, патрульні вже цю машину (нападників – ред.), її номери повідомили, десь її перехопили , але не знають, та людина була за кермом чи ні», - зазначив Поляков.

На уточнювальне запитання журналістів, чим саме Поляков займався о п’ятій ранку на місці скоєння нападу, парламентар відповів, що зараз працює в дуже напруженому режимі, оскільки триває передвиборча кампанія.

За його словами, на момент інциденту, він саме чекав таксі.

Водночас на пряму він не пов’язує цього нападу зі своєю політичною діяльністю.

«Виходячи з того, що взагалі відбувається в країні, все можна пов’язувати з політичною діяльністю. Бачите, комусь машину спалили, когось побили, когось наздогнали, когось - ні. Я сподіваюсь, що це просто збіг і людина була не в адекваті, й не більше того», - уточнив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, у середу зранку до столичної поліції надійшло повідомлення від лікаря про надання меддопомоги депутату. Зі слів постраждалого встановлено, що о 4.30 біля одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького під час конфлікту невідомий наніс йому тілесні ушкодження. Депутат для надання медичної допомоги самостійно звернувся до травмпункту.

ЗМІ повідомили, що йдеться про позафракційного народного депутата Антона Полякова.

3 грудня 2019 року голова ВР Дмитро Разумков оголосив про вихід із фракції партії "Слуга народу" депутата Антона Полякова.