Рада ухвалила закон про належні умови роботи парламентських ТСК

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" (№3681).

Як передає Укрінформ, закон підтримав 281 народний депутат.

Як ідеться в пояснювальній записці, закон передбачає, що роботу тимчасової слідчої комісії і тимчасової спеціальної комісії можуть забезпечувати спеціалісти з-поміж працівників Апарату Верховної Ради, працівники органів державної влади, інших державних органів, залучених або відряджених для забезпечення роботи слідчої комісії, спеціальної комісії за згодою керівників органів державної влади, інших державних органів, та/або спеціалістів, з якими укладається цивільно-правовий договір (у кількості не більше трьох осіб).

Оплата роботи, виконаної за цивільно-правовими договорами, має проводитися виключно за рахунок та в межах коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради на здійснення законотворчої діяльності.

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Крім цього, тимчасові слідчі та тимчасові спеціальні комісії ВР, які були утворені раніше і не ухвалили рішень щодо пропозицій про залучення спеціалістів для забезпечення роботи відповідних комісій, можуть подати відповідні пропозиції впродовж 15 днів з дня набрання чинності законом.

Законопроєкт було підготовлено з метою забезпечення належних умов роботи парламентських тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій.