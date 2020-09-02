Депутат від "Батьківщини" Крулько захворів на COVID-19

Народний депутат із фракції "Батьківщина" Іван Крулько отримав позитивний результат тесту на COVID-19 і перебуває на самоізоляції.

Як передає Укрінформ, про це сам Крулько повідомив у Фейсбуці.

"Здав учора позитивний тест на COVID-19. З учорашнього дня знаходжуся на самоізоляції. Самопочуття як при неважкій формі грипу. Виконую всі поради лікарів і сподіваюся швидко повернутися до роботи", - зазначив Крулько.

Депутат подякував усім за побажання йому одужати і закликав усіх берегти себе і не хворіти.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.