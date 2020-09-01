“Слуги народу” збирають підписи за виключення Лероса з фракції

У фракції “Слуга народу” триває збір підписів за виключення народного депутата Гео Лероса зі складу фракції.

Як передає Укрінформ, цю інформацію підтвердила народна депутатка від “Слуги народу” Єлизавета Ясько у Фейсбуці.

“У фракції збирають голоси за виключення Гео Лероса з фракції”, - написала Ясько.

Вона додала, що утрималася і не буде займати позицію проти Лероса, незважаючи на на те, що не завжди з ним згодна.

Сам Лерос у Фейсбуці заявив, що збирати підписи за виключення його з фракції її очільнику Давиду Арахамії нібито наказав Президент Володимир Зеленський після виступу Лероса у парламенті 1 вересня.

У вівторок, 1 вересня, під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Президента в порушенні передвиборчих обіцянок, в тому, що Зеленський "не став воювати зі старою системою", "згаяв шанс великої держави" тощо.

Як повідомлялося, раніше, у березні, депутат Гео Лерос опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

У САП повідомили, що було відкрито кримінальне провадження за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

24 квітня у САП поінформували, що у справі, яка було зареєстрована за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади, було змінено кваліфікацію із зловживання впливом на шахрайство, і справу передали в поліцію.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Водночас Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня назвав цю справу "порожньою" і заявив, що йому відомо, хто зробив запис і хотів його шантажувати.