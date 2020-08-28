Українці не дуже охоче ходять на місцеві вибори — Президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці менш охоче ходять на місцеві вибори, аніж на загальнонаціональні, й закликав громадян активніше брати участь у житті своїх сіл і міст, ставати відповідальними.

Про це він зазначив під час виступу на презентації Стратегії розвитку Черкащини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Різні дослідження показують, що для українців місцеві вибори не так цікаві, як президентські вибори або вибори парламенту, люди йдуть на них менш охоче. На мою думку, це неправильно. Усі ми повинні зрозуміти: Україна починається з тебе, з твоєї громади, селища, міста”, - підкреслив Президент.

Він наголосив, що не всі громадяни хочуть іти в політику й балотуватися, але зауважив, що кожен мешканець того чи іншого населеного пункту повинен розуміти, кому довіряє владу на місцях та як її контролювати.

“Кожен українець може і повинен стати творцем успіху у своїй рідній конкретній області та в нашій з вами улюбленій Україні”, - переконаний Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області.

Чергові місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня.

Фото: Офіс Президента