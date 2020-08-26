Українська делегація на чолі з Уруським прибула до Туреччини

Українська делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром України Олегом Уруським розпочала офіційний візит до Туреччини.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Туреччина є близьким сусідом, справжнім другом і важливим стратегічним партнером України. Впевнений, що наше співробітництво, зокрема в оборонно-промисловій сфері, і надалі активно розвиватиметься в ім’я миру, процвітання та стабільності як у наших країнах, так і в Чорноморському регіоні в цілому», - написав віце-прем’єр у книзі почесних відвідувачів після традиційного покладання квітів у мавзолеї першому Президенту Турецької Республіки Мустафі Кемалю Ататюрку.

Візит української делегації до Туреччини / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Візит триватиме три дні та відбуватиметься у двох містах - Анкарі та Стамбулі.

У складі делегації також Валерій Іващенко, перший заступник міністра стратегічних галузей України; Тарас Коваленко - заступник міністра стратегічних галузей України; Олександр Марейченко - радник віце-прем’єр-міністра з питань стратегічних галузей України; представники Міністерства оборони, Укроборонпрому, Укрспецекспорту, народні депутати та керівники провідних підприємств оборонної промисловості України.

Сьогодні українська делегація відвідає Державне агентство з питань оборонної промисловості Туреччини.

Програмою візиту передбачено відвідання та зустрічі на рівні інших міністерств та відомств, а також ознайомлення з виробничими потужностями провідних турецьких підприємств.