"УДАР" піде на місцеві вибори самостійно - Кличко

Політична партія "УДАР" піде на місцеві вибори окремо.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час з’їзду партії “УДАР” у середу, 26 серпня.

"УДАР" іде на місцеві вибори. Іде на місцеві вибори, щоб зробити Україну заможною, демократичною, успішною державою, країною, де панують закон і справедливість, де громадяни почуваються захищеними, країною, в якій ми всі мріємо жити. "УДАР" іде на місцеві вибори окремо і нестиме відповідальність виключно перед людьми", - сказав Кличко.

Він наголосив, що "УДАР" готовий співпрацювати з демократичними, проєвропейськими силами в новій Київраді, в новообраних місцевих радах на всіх рівнях.

"Ця співпраця буде відкритою і в інтересах громадян, а не окремих політиків чи з інших мотивів. Я переконаний, що у владу мають прийти і молоді, активні люди, професіонали з досвідом, бо, щоб владі довіряли, вона має бути компетентною і ефективною", - зауважив він.

Кличко підкреслив, що команда "УДАРу" має досвід, знання, має успіхи і реалізовані проєкти.

"Сьогодні "УДАР" об’єднує успішних менеджерів, експертів, волонтерів, громадських діячів. Ми йдемо в місцеву владу, щоб відстоювати інтереси місцевого самоврядування та впроваджувати ефективні рішення як для захисту людей від коронавірусу, так і для розвитку економіки, щоб українці не втрачали робочі місця та доходи. Ми йдемо, щоб боротися з корупцією і робити владу відкритою і прозорою. У нас є такий план для Києва, який ми вже реалізуємо, і плани для міст і містечок України", - розповів він.

Також Кличко підкреслив, що "УДАР" відстоюватиме муніципальні соціальні програми в кожному регіоні України.

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Кличко на партійному з’їзді також представив оновлену команду партії.

"Ми обіцяли оновлення і посилення нашої команди. Ми робимо все для того, щоб до нас долучалися люди, які мають досвід, які мають бажання, які знають що їм потрібно змінювати. Дуже добре що до нашої команди приєднуються багато людей, фахівців... І зараз я б хотів запросити сюди нових і перевірених часом та подіями людей, які зараз разом з нами ідуть на місцеві вибори", - сказав Кличко.

Кличко повідомив, що до команди УДАРу доєдналися сурдоперекладач Леся Петровська, адвокат Олексій Шевчук, очільниця Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан, начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, представниця УДАРу на Львівщині Оксана Юринець.

Також серед нових членів команди УДАРу - відомий український футболіст Олександр Шовковський.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко висуватиметься в мери Києва від своєї політичної сили, а також поведе команду на місцеві вибори, зокрема, в Київраду.

Вибори Київського міського голови та депутатів Київради відбулися одночасно з позачерговими виборами президента України 25 травня 2014 року.

Кличко повторно переміг на виборах восени 2015 року.

Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Фото: kiev.klichko.org