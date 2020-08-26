Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину

Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує пресслужба глави держави.

Як зазначається, Президент ознайомиться з перебігом реконструкції інфраструктурних об'єктів, які входять до Національної програми «Велике будівництво», та візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Президент також побуває на місцевих підприємствах і відвідає школу.

Читайте також: Україна має бути країною, яку запросять до ЄС, але рішення за українцями – Президент

Крім того, Зеленський разом із заступником державного секретаря США Стівеном Біганом проведуть зустріч з ветеранами АТО/ООС, учасниками проєкту Invictus Kryvbas та оглянуть виробничі потужності одного з підприємств.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-