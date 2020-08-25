Разумков прогнозує дискусії в Раді щодо “білоруської” постанови

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що питання включення до порядку денного сесії ВР проєкту постанови щодо виборів у Білорусі стане дискусійним питанням для народних депутатів.

Як передає Укрінформ, про це спікер сказав під час брифінгу у вівторок.

"Право законодавчої ініціативи є у будь-якого народного депутата, в тому числі і щодо постанов. По-перше, є процедура: вони мають пройти комітет, вони повинні бути підготовлені. Я думаю, для народних депутатів це буде достатньо дискусійне питання в формулюваннях, які є в тих чи інших пропозиціях. Тому це буде обговорюватися на погоджувальній раді, а вже виходячи з цього будемо приймати рішення - включати чи ні, розглядати чи ні, в якому режимі та коли це може відбуватися", - пояснив Разумков.

Водночас на запитання, чи вважає він необхідним ухвалення заяви про невизнання виборів у Білорусі, Разумков відповів:

"Якщо ми говоримо про Білорусь, я свою позицію висловлював. Я вважаю, що треба (зробити) все, що від нас буде залежати. Для нас це близька республіка, близький народ. І для нас дуже важливо - і як для держави, і як для людей - щоби Білорусь зберегла свою незалежність, щоб вона була європейською державою, яка б розвивалася разом із нами, а не була ще однією точкою напруги і навіть війни на кордонах нашої держави".

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови "Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності виборів президента Білорусі та неприпустимість насильства проти мирних протестуючих".

Ініціаторами проєкту постанови №3988 є група народних депутатів, серед яких Олексій Гончаренко, Микола Княжицький, Михайло Бондар, Володимир Ар'єв, Софія Федина, Ірина Фріз (фракція партії "Європейська солідарність"), Соломія Бобровська, Юлія Клименко, Рустем Умєров ("Голос"), Ігор Гузь (група "Партія "За майбутнє"), а також позафракційна Оксана Савчук.