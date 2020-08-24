Лукашенко направив Зеленському привітання з Днем Незалежності

Президент Білорусі Олександр Лукашенко направив привітання з нагоди Дня Незалежності України Президенту України Володимиру Зеленському та екс-президенту Леоніду Кучмі.

Про це повідомило держагентство БЕЛТА, передає Укрінформ.

«Давні традиції дружби і добросусідства є основою ефективної взаємодії Білорусі й України в непростих умовах сучасного світу», - йдеться у привітанні Президента Зеленському.

Лукашенко підтвердив зацікавленість у розширенні всебічного українсько-білоруського співробітництва на принципах рівності та поваги, розвитку конструктивного партнерства як на національному, так і на регіональному рівні. Він побажав українському колезі міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а народові України - миру, стабільності і благополуччя.

Також Лукашенко привітав зі святом другого президента України, голову благодійного фонду "Україна" Леоніда Кучму. «Упевнений, що білорусько-українське партнерство буде і далі незмінно розширюватися на благо наших народів», - написав Лукашенко.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Euronews сказав, що президенту Білорусі Олександру Лукашенку слід провести у країні нові вибори, щоб заспокоїти народ і розвіяти сумніви в результатах.

Після цього офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що "в цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради. Зараз точно ми маємо потребу не в них".

У понеділок прес-секретар українського МЗС на запитання ЗМІ щодо недавніх заяв прес-секретаря МЗС Білорусі відповів, що Україна прагнула і прагне до дружніх відносин з Білоруссю і бажає сусідній держави з гідністю пройти всі випробування, зміцнити свою незалежність і демократію. У МЗС зазначили, що розуміють «емоційну перевантаженість колег з білоруського МЗС», але «радять не відкидати цінних дружніх порад».

У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.