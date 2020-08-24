Речник МЗС України - про події в Білорусі: Прокладати собі дорогу кийками - шлях у нікуди

Україна прагнула і прагне дружніх відносин з Білоруссю та бажає сусідній державі з гідністю пройти всі випробування, зміцнити свою незалежність і демократію.

Як повідомляє Укрінформ, про йдеться у відповіді речниці українського МЗС на запитання ЗМІ щодо нещодавніх заяв прессекретаря МЗС Білорусі.

"Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками — це шлях в нікуди. Ми щиро бажаємо Білорусі гідно пройти всі випробування, зміцнити свою незалежність і демократію", - зазначили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що для нас Білорусь — сусідня держава, з якою Україна завжди прагнула і прагне дружніх відносин.

Також в МЗС зауважили, що розуміють "емоційну перевантаженість колег з білоруського МЗС, але радимо не відкидати цінних дружніх порад".

Як повідомляв Укрінформ, офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що в "в цю відверто непросту для нашої країни мить хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради. Зараз точно ми потребуємо не їх".

Ця заява була зроблена після інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського телеканалу Euronews, де він заявив, що президенту Білорусі Олександру Лукашенку слід провести в країні нові вибори, щоб заспокоїти народ і розвіяти сумніви в результатах.

У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.