Зеленський - про єдність президентів: Ніхто з нас не дозволить розірвати Україну заради політики

День Державного Прапора і День Незалежності України для політичної еліти держави є днями справжнього єднання й усвідомлення, що кожен з її представників ніколи не дозволить розірвати країну заради швидкоплинних політичних цілей.

Як передає Укрінформ, про це Президент Володимир Зеленський написав у Фейсбуці.

"Завжди був упевнений у тому, що у справді сильної нації обов'язково є дні, коли немає місця традиційній конфліктній політиці... З цих днів і починається справжня історія... У сильних націй такі дні – дні справжнього, не показного єднання – є. Є такі дні й у нас... День Прапора, за яким іде День нашої святої Незалежності", - зазначив Зеленський.

Він додав, що з це "основа всього", бо з цього починається усвідомлення, заради чого ми живемо, будуємо нове, ламаємо старе й неефективне, проходимо через численні страждання, падаємо і знову встаємо.

"Це і є ті самі «дні сильних», коли потрібно просто стати поруч і відкрито подивитися навколо. Щоб усвідомити нарешті просту істину: ми дійсно сильна нація, сильна країна, сильний народ. Який точно вже довів світу все це", - переконаний Зеленський.

Глава держави зазначив, що сьогодні поруч з ним на «лінійці честі та пам'яті» стояли також усі президенти України, яких він запросив.

"Стояли для того, на мою думку, щоб разом усвідомити, яку країну ми побудували. Не сумніваюся, що кожен з нас, з президентів, напевно, по-своєму цінує й любить свою країну. Цінує те, що він сам зробив для неї. Розуміє те, що хоче зробити наступний Президент. І десь у серці відчуває, що кожен з нас ніколи не дозволить розірвати її заради швидкоплинних політичних цілей. Швидкоплинне минає, вічне залишається. Вічне – це Україна, в якій від кожного з нас є дуже вагома частинка щирої любові...", - підсумував Президент.

Читайте також: Зеленський закликає українців вивісити прапори з вікон

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня у церемонії підняття Державного прапора України на військовому летовищі у Василькові Київської області взяли участь Президент України (1991-1994) Леонід Кравчук, Президент України (1994-2005) Леонід Кучма, Президент України (2005-2010) Віктор Ющенко, Президент України (2014-2019) Петро Порошенко.

Фото: Офіс Президента