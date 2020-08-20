Україна святкуватиме День Незалежності онлайн з усім світом — МЗС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
“Цьогоріч Міністерство закордонних справ України спільно з Українським інститутом підготувало спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України – великий онлайн-марафон”, - розповіли в МЗС.
Планується, що марафон триватиме майже шість годин.
У його програмі - вітання з усього світу; українські краєвиди; включення з креативної студії МЗС; Україна очима японського туриста у фільмі “Дякую”; сет DJ Sky на фоні Карпатських гір; знайомство з українськими фешнбрендами; привітання ONUKA, NK та інших українських зірок; приготування борщу з Євгеном Клопотенком тощо.
Мова онлайн-марафону – англійська.
Він транслюватиметься на офіційній Фейсбук-сторінці України та на сторінках українських посольств. До святкування зможуть приєднатися глядачі з усього світу – трансляція стартуватиме тричі: о 04:00, 10:00 та 17:00 за Києвом.