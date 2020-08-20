Україна святкуватиме День Незалежності онлайн з усім світом — МЗС

Міністерство закордонних справ спільно з Українським інститутом проведе онлайн-марафон до Дня Незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Цьогоріч Міністерство закордонних справ України спільно з Українським інститутом підготувало спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України – великий онлайн-марафон”, - розповіли в МЗС.

Планується, що марафон триватиме майже шість годин.

У його програмі - вітання з усього світу; українські краєвиди; включення з креативної студії МЗС; Україна очима японського туриста у фільмі “Дякую”; сет DJ Sky на фоні Карпатських гір; знайомство з українськими фешнбрендами; привітання ONUKA, NK та інших українських зірок; приготування борщу з Євгеном Клопотенком тощо.

Мова онлайн-марафону – англійська.

Він транслюватиметься на офіційній Фейсбук-сторінці України та на сторінках українських посольств. До святкування зможуть приєднатися глядачі з усього світу – трансляція стартуватиме тричі: о 04:00, 10:00 та 17:00 за Києвом.