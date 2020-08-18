В Україну прибув держсекретар з питань оборони Британії

В Україну прибув держсекретар з питань оборони Британії

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Укрінформ
В Україні з офіційним візитом перебуває делегація міністерства оборони Великої Британії на чолі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом. 

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Основна мета візиту іноземних партнерів - демонстрація воєнно-політичної підтримки України, вивчення аспектів реалізації двосторонніх домовленостей у контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері.

Іноземну делегацію в МОУ зустрів міністр оборони України Андрій Таран.

Передбачається, під час офіційної зустрічі делегацій сторони обговорять пріоритети оборонного співробітництва обох країн та актуальні питання, що становлять взаємовигідний інтерес.

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Делегація міністерства оборони Великої Британії разом із представниками Міноборони вшанували пам’ять полеглих українських захисників, які загинули в бойових умовах, мужньо виконуючи військовий обов’язок під час проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на сході України, та поклали квіти до Стели з Дзвоном Пам’яті.

Як зазначає Посольство Великої Британії в Україні, британські інструктори з 2015 року підготували понад 18 тис. військовослужбовців Збройних Сил України за програмою Orbital.

Наголошується, що процес підготовки є взаємовигідним, оскільки британські військові вивчають досвід українських колег.

У 2018 році Британія розширила поле діяльності місії та почала проводити навчання військовослужбовців українських ВМС та морських піхотинців. У 2019 році Британія продовжила роботу місії ще на три роки — до березня 2023 року.

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