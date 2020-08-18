В Україну прибув держсекретар з питань оборони Британії

В Україні з офіційним візитом перебуває делегація міністерства оборони Великої Британії на чолі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Основна мета візиту іноземних партнерів - демонстрація воєнно-політичної підтримки України, вивчення аспектів реалізації двосторонніх домовленостей у контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері.

Іноземну делегацію в МОУ зустрів міністр оборони України Андрій Таран.

Передбачається, під час офіційної зустрічі делегацій сторони обговорять пріоритети оборонного співробітництва обох країн та актуальні питання, що становлять взаємовигідний інтерес.

Делегація міністерства оборони Великої Британії разом із представниками Міноборони вшанували пам’ять полеглих українських захисників, які загинули в бойових умовах, мужньо виконуючи військовий обов’язок під час проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на сході України, та поклали квіти до Стели з Дзвоном Пам’яті.

Як зазначає Посольство Великої Британії в Україні, британські інструктори з 2015 року підготували понад 18 тис. військовослужбовців Збройних Сил України за програмою Orbital.

Наголошується, що процес підготовки є взаємовигідним, оскільки британські військові вивчають досвід українських колег.

У 2018 році Британія розширила поле діяльності місії та почала проводити навчання військовослужбовців українських ВМС та морських піхотинців. У 2019 році Британія продовжила роботу місії ще на три роки — до березня 2023 року.