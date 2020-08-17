Україна розірвала ще одну угоду з РФ - про торгові представництва

Кабінет Міністрів України припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про взаємне заснування торгових представництв, яка діяла з жовтня 1992 року.

Як повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Фейсбуці, таке рішення ухвалили на почерговому засіданні КМУ в понеділок, передає Укрінформ.

«Сьогодні на позачерговому засіданні КМУ було прийнято рішення щодо припинення угоди між урядом України та урядом РФ про взаємне заснування торгових представництв, яка діяла з жовтня 1992 року», - написала Джарарова.

На її думку, враховуючи російську агресію, окупацію Криму та сучасний стан відносин двох країн, ця угода втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам України. «Таке рішення є логічним та послідовним кроком українського уряду", - зазначила Джапарова.

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Як повідомлялося, шість років тому, 1 березня 2014 року, Росія офіційно ухвалила рішення про введення своїх військ на територію України. Тоді у низці міст півдня і сходу України — Харкові, Дніпрі, Одесі, Херсоні, Миколаєві, Донецьку і Луганську, відбулися масові акції з проросійськими гаслами. Це був черговий етап кремлівського сценарію з окупації України, розпочатого, по суті, ще 20 лютого, коли на території Криму з’явилися перші "зелені чоловічки".

РФ продовжує чинити агресію проти України. При тому постійно проводить в інформаційному просторі України, інших країн та міжнародних організацій заходи, спрямовані на висвітлення України з негативного боку, на введення в оману. Українська сторона на міжнародній арені змушена нагадати про те, що РФ, розпочавши цю збройну агресію, порушила фундаментальні норми та принципи міжнародного права, низку двосторонніх та багатьох договорів та угод.