Україна розірвала ще одну угоду з РФ - про торгові представництва

Україна розірвала ще одну угоду з РФ - про торгові представництва

Укрінформ
Кабінет Міністрів України припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про взаємне заснування торгових представництв, яка діяла з жовтня 1992 року.

Як повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Фейсбуці, таке рішення ухвалили на почерговому засіданні КМУ в понеділок, передає Укрінформ.

«Сьогодні на позачерговому засіданні КМУ було прийнято рішення щодо припинення угоди між урядом України та урядом РФ про взаємне заснування торгових представництв, яка діяла з жовтня 1992 року», - написала Джарарова.

На її думку, враховуючи російську агресію, окупацію Криму та сучасний стан відносин двох країн, ця угода втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам України. «Таке рішення є логічним та послідовним кроком українського уряду", - зазначила Джапарова.

Читайте також: Україна виходить з угоди СНД про прикордонну співпрацю

Як повідомлялося, шість років тому, 1 березня 2014 року, Росія офіційно ухвалила рішення про введення своїх військ на територію України. Тоді у низці міст півдня і сходу України — Харкові, Дніпрі, Одесі, Херсоні, Миколаєві, Донецьку і Луганську, відбулися масові акції з проросійськими гаслами. Це був черговий етап кремлівського сценарію з окупації України, розпочатого, по суті, ще 20 лютого, коли на території Криму з’явилися перші "зелені чоловічки".

РФ продовжує чинити агресію проти України. При тому постійно проводить в інформаційному просторі України, інших країн та міжнародних організацій заходи, спрямовані на висвітлення України з негативного боку, на введення в оману. Українська сторона на міжнародній арені змушена нагадати про те, що РФ, розпочавши цю збройну агресію, порушила фундаментальні норми та принципи міжнародного права, низку двосторонніх та багатьох договорів та угод.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-