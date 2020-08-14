"Екватор" виконання Програми Україна-НАТО на 2020 рік уже пройдений - Стефанішина

Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік виконується в плановому режимі, її «екватор» уже пройдено.

Як передає Укрінформ, про це написала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у статті для «Європейської правди».

Вона зауважила, що попри пандемію коронавірусу, глобальний локдаун і його економічні наслідки, стратегічні пріоритети України залишилися без змін.

«Ми вже пройшли "екватор" Річної національної програми (РНП) під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік. Звітність за два квартали цього року від усіх учасників РНП (а це більше 70 міністерств та відомств, включно з державними підприємствами) свідчить: "політ нормальний". Програма перебуває в активній фазі, загалом виконується в плановому режимі з дотриманням строків», - зазначила Стефанішина.

Вона додала, що з огляду на це Україна спокійно готується до осіннього візиту експертів Міжнародного секретаріату НАТО, а отримані за його результатами висновки та рекомендації щодо виконання РНП-2020 будуть враховані у розробці програми на наступний рік.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 26 травня затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік. Особлива увага у програмі приділена питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО та зміцнення демократичного цивільного контролю.