Кравчук поки не бачить потреби змінювати місце проведення ТКГ

Представник від України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук поки що не бачить потреби змінювати місце проведення засідань Тристоронньої контактної групи через події в Білорусі.

Як передає Укрінформ, таку думку він висловив в інтерв'ю Українському радіо у четвер, відповідаючи на питання, чи не варто змінити майданчик для зустрічей і переговорів ТКГ, зважаючи на останні події в Мінську.

"Білорусь участі в тристоронній групі не бере. Вона надала нам можливість, умови створила для того, щоб ми там працювали. І коли ми приїдемо туди, то можливості для такої роботи там будуть. Якщо раптом не буде такої можливості проводити там (у Мінську - ред.) зустрічі, то ми тоді і будемо шукати інше місце. Спочатку були не Мінські угоди. Спочатку була Женева", - сказав Кравчук.

За його словами, якщо не буде можливості проводити засідання ТКГ у Мінську, тоді "можна взяти зовсім нейтральну державу", наприклад, Швецію. "Можемо їх попросити. Це – можливо", - зазначив Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня своїм Указом Президент вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі другого Президента України Леоніда Кучму і ввів першого Президента Леоніда Кравчука. 18 серпня заплановане засідання ТКГ вперше за його участі.

У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані понад 6 тисяч осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.