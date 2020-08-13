Україна уже передала ОБСЄ свій список на обмін - Зеленський

Україна уже передала ОБСЄ як посереднику свій список осіб на обмін.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам під час відвідання Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми до ОБСЄ уже передали у повному форматі свій список. ОБСЄ підтвердила наш список на обмін, це близько 100 людей. Зараз чекаємо від тієї сторони, що вони теж нададуть свій узгоджений список, і потім ОБСЄ повинна визначитися у Тристоронній групі, коли може бути технічно вже робитися обмін", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи вплине нинішня ситуація в Білорусі на засідання ТКГ, Президент зазначив, що наразі не може цього спрогнозувати. "Я не знаю, я не можу, на жаль, поки що дивитись в майбутнє", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 7 серпня сказав, що Україна сподівається протягом наступних кількох тижнів провести із бойовиками на Донбасі новий обмін, в рамках якого будуть звільнені по 100 осіб з кожної сторони.

Єрмак додав, що глава держави Володимир Зеленський в останній телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар, яких незаконно утримують в окупованому Криму.

Під час попереднього етапу взаємного звільнення утримуваних осіб, який відбувся 16 квітня, Україна повернула з ОРДЛО 19 громадян.

Фото: Офіс Президента