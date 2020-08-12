"Слуга народу" на з'їзді представить програму і кандидатів на місцеві вибори

Політична партія "Слуга народу" проведе свій з'їзд 29 серпня, на якому презентує програму і список кандидатів партії на місцеві вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

"З’їзд партії «Слуга Народу» відбудеться 29 серпня у Києві. Символічно - рівно рік з часу роботи нового скликання парламенту. Сьогодні таке рішення ухвалила Вища рада партії", - поінформувала Кравчук.

За словами політика, на з’їзді буде юридично схвалено рішення про участь у місцевих виборах 2020.

"... Презентуємо широкому загалу відповідну програму партії, а також список кандидатів на посади мерів обласних центрів. Також з‘їзд висуне кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу на Чернігівщині", - зазначила Кравчук.

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Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко також зазначив, що партія "Слуга народу" найближчими тижнями почне представляти своїх кандидатів і команди на вибори.

"Я думаю, що в найближчі тижні, а може, тиждень партія "Слуга народу" вже почне презентувати (кандидатів на посади) мерів обласних центрів, а також команди, які йдуть у цій області до міської влади або обласної - п'ятірки, десятки, котрі йдуть до обласних рад, а також мерів невеликих міст, але міст саме обласного підпорядкування", - заявив Тимошенко.

Він зазначив, що "Слуга народу" не укладає угод з чинними міськими головами, тому що "це прямо суперечить політиці партії і Президента". "Ніяких договорняків чи ще чогось не буде", - додав посадовець.

Водночас, коментуючи високі рейтинги деяких чинних міських голів, заступник керівника ОП висловив думку, що їхні рейтинги почнуть знижуватися після презентації кандидатів від "Слуги народу".

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"Ми робили багато досліджень щодо рейтингів. Дійсно, цифри великі у деяких мерів. Але ці цифри - це складова того, що "немає альтернативи". Як тільки з'явиться альтернатива, а я думаю, що в кожному місті кандидати від партії "Слуга народу" - це така вагома альтернатива, то відразу цей рейтинг починає знижуватися", - сказав Тимошенко.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року. Цього ж дня відбудуться вибори до парламенту на окрузі 208 на Чернігівщині.