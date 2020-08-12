"Слуга народу" на з'їзді представить програму і кандидатів на місцеві вибори
Як передає Укрінформ, про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Фейсбуці.
"З’їзд партії «Слуга Народу» відбудеться 29 серпня у Києві. Символічно - рівно рік з часу роботи нового скликання парламенту. Сьогодні таке рішення ухвалила Вища рада партії", - поінформувала Кравчук.
За словами політика, на з’їзді буде юридично схвалено рішення про участь у місцевих виборах 2020.
"... Презентуємо широкому загалу відповідну програму партії, а також список кандидатів на посади мерів обласних центрів. Також з‘їзд висуне кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу на Чернігівщині", - зазначила Кравчук.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко також зазначив, що партія "Слуга народу" найближчими тижнями почне представляти своїх кандидатів і команди на вибори.
"Я думаю, що в найближчі тижні, а може, тиждень партія "Слуга народу" вже почне презентувати (кандидатів на посади) мерів обласних центрів, а також команди, які йдуть у цій області до міської влади або обласної - п'ятірки, десятки, котрі йдуть до обласних рад, а також мерів невеликих міст, але міст саме обласного підпорядкування", - заявив Тимошенко.
Він зазначив, що "Слуга народу" не укладає угод з чинними міськими головами, тому що "це прямо суперечить політиці партії і Президента". "Ніяких договорняків чи ще чогось не буде", - додав посадовець.
Водночас, коментуючи високі рейтинги деяких чинних міських голів, заступник керівника ОП висловив думку, що їхні рейтинги почнуть знижуватися після презентації кандидатів від "Слуги народу".
"Ми робили багато досліджень щодо рейтингів. Дійсно, цифри великі у деяких мерів. Але ці цифри - це складова того, що "немає альтернативи". Як тільки з'явиться альтернатива, а я думаю, що в кожному місті кандидати від партії "Слуга народу" - це така вагома альтернатива, то відразу цей рейтинг починає знижуватися", - сказав Тимошенко.
Як повідомлялося, чергові місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року. Цього ж дня відбудуться вибори до парламенту на окрузі 208 на Чернігівщині.