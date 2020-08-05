ЦВК прийняла понад 15 тисяч подань щодо кандидатур до складу виборчих комісій

ЦВК у процесі підготовки до місцевих виборів прийняла до розгляду понад 15 тис. подань щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Комісії.

Як зазначається, ЦВК у процесі підготовки до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня, організувала прийом з 27 липня до 5 серпня 2020 року включно подань щодо кандидатур до складу ТВК. Сьогодні, 5 серпня, в останній день прийому робота триватиме до 24-ї години.

"За цей час (до 4 серпня включно) всього прийнято до розгляду та подальшого опрацювання понад 15 000 подань щодо кандидатур до складу обласних, районних, міських, районних в м. Києві виборчих комісій... Близько 7 500 із них вже введено в базу ІАС "Вибори" (станом на 13:00 5 серпня). Лише за 4 серпня до Комісії надійшло близько 6 500 подань", - йдеться у повідомленні.

Приймають подання 15 працівників ЦВК та 11 залучених за угодою. Сьогодні, у зв’язку з підвищеним ажіотажем через значне збільшення кількості відвідувачів, чисельність фахівців, які приймають документи, збільшили на 30 осіб.

У ЦВК також зазначили, що не всі подані документи оформлені належним чином і надаються у повному обсязі, що подовжує час на їхньої обробки.

У Комісії нагадали, що всього ЦВК до 10 серпня 2020 року (включно) повинна сформувати 532 територіальні виборчі комісії: 22 обласні, 119 районних, 381 міську, 10 районних у місті Києві.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Фото: ЦВК