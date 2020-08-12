Уряд планує реформувати свій контактний центр

Урядовий контактний центр буде реформований, аби спростити доступ громадян до органів державної влади.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми передбачаємо реформування Урядового контактного центру, який під час періоду поширення коронавірусної інфекції узяв на себе велике навантаження у зв'язку із проблематикою домашнього насильства, коронавірусу, проблематики, пов'язаної із запровадження штрафів під час фото- та відеофіксації (на дорогах - ред). Я думаю, що структура цієї установи, яка забезпечує у тому числі комунікацію, яка дозволяє громадянам звертатися не тільки в телефонному режимі, а також у месенджерах, у соціальних мережах, у різноманітних додатках, дозволить максимально спростити для громадян доступ до органів державної влади, зокрема до Кабінету Міністрів України", - сказав Немчінов.

За його словами, щоп'ятниці Секретаріат Кабміну готує Прем'єр-міністру та міністру Кабінету Міністрів аналітичну довідку, яка містить інформацію про опрацювання звернень громадян та народних депутатів, дані про кількість розпорядчих документів, які не опрацьовані і вчасно не випущені тим чи іншим органом виконавчої влади. Потім проводиться оцінка, за підсумками якої у понеділок на апаратній нараді Прем'єр-міністр доручає тому чи іншому міністру усунути недоліки.