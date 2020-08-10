П’ять стовпів російської дезінформації. Доповідь Держдепу

США вживають заходів проти втручання Росії у вибори та поширення фейків

Минулого тижня Державний департамент США оприлюднив спеціальну доповідь, у якій описав методи, за допомогою яких Росія ефективно поширює у всьому світі свою пропаганду. Сповнений прикладів документ описує шлях російського пропагандистського повідомлення від зародження ідеї в коридорах Кремля до висвітлення його на моніторі комп’ютера споживача на іншому кінці світу.

«ХРЕСТОВИЙ ПОХІД» США ПРОТИ ПРОПАГАНДИ

“Незаконна анексія Криму має бути визнана світом”, “вірус COVID-19 створили американці з метою контролю за кількістю населення ”, “Біл Гейтс прагне «чіпувати» всіх землян”, “Україна перебуває під контролем Джорджа Сороса”, “НАТО відмовило Іспанії в протистоянні пандемії коронавірусу”... Ці, на перший погляд, не пов’язані теми єднає між собою той факт, що протягом останніх кількох місяців їх активно поширювала система російської пропаганди.

Незважаючи на показову різносторонність повідомлень, вони мають одну мету: «поширити сумніви в цінності демократичних інституцій та послабити міжнародну довіру і єдність США із союзниками». Такого висновку дійшли експерти Центру глобальної взаємодії Державного департаменту США, які на виконання мандата Конгресу підготували спеціальну доповідь «Основи російської екосистеми дезінформації та пропаганди».

Як зазначає посольство США в Україні, цей Центр було створено у 2016 році «для координації зусиль федерального уряду США щодо ідентифікації, розуміння, викриття іноземної пропаганди й дезінформації та протидії їй». Приводом для утворення нової інституції стали побоювання американського суспільства та законодавців стосовно можливого впливу масованої російської пропаганди на результати виборів 2016 року у США. Акт про протидію іноземній дезінформації та пропаганді , яким було створено Центр і покладено початок низці інших заходів, став одним із останніх законів, затверджених президентом Бараком Обамою перед передачею повноважень Дональду Трампу.

ЩО ДО ЧОГО В РОСІЙСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ

У доповіді визначено п’ять стовпів, на яких вибудовується російська дезінформаційна й пропагандистська система, та описано, як вони працюють спільно для створення примножувального ефекту в медіа. «Система складається з п’яти головних стовпів: офіційних урядових комунікацій, фінансованих державою міжнародних каналів поширення інформації, культивування проксіструктур, використання соціальних медіа як зброї та застосування кіберзасобів для дезінформації», – ідеться в доповіді. Автори наголошують, що Кремль «несе пряму відповідальність за використання цих тактик і платформ у рамках свого підходу до застосування інформації як зброї».

Основну частину доповіді присвячено опису семи проксіструктур, які на своїх інтернет-сайтах поширюють кремлівські месиджі, посилюючи їх. Вони передруковують статті одне одного, надаючи будь-якій інформації правдоподібного вигляду. Хоча більшість із цих структур усіляко приховують свої зв’язки з Кремлем, у доповіді наводяться численні свідчення не лише їх пов’язаності, а прямої підтримки й координації. На простому прикладі неправдивого пропагандистського твердження, що США навмисно створили COVID-19, автори доповіді показують, як саме діє відкалібрована російська пропагандистська зброя.

Так, спершу в січні 2020 року в ефірі телеканалу Міноборони РФ якийсь «експерт» висловлює думку про імовірне створення нового коронавірусу в США. Згодом ту саму тезу повторює депутат Держдуми Володимир Жириновський, її посилюють сайти проксіструктур, поширюють «боти» в соціальних мережах та розкручують різноманітні державні ЗМІ, на кшталт RT і «Спутника». Така «інформаційна артпідготовка» дає темі змогу вже в березні-квітні розпочати самостійне життя й поширення в інформаційному просторі.

Таким чином, як пояснює «Голос Америки» , ця спланована дезінформація поширювалася за допомогою російських офіційних каналів (Жириновський у інтерв’ю радіостанції «Говорит Москва» заявив, що вірус, який виявили в Китаї, – біологічна зброя США); медіа, які фінансуються державою (телеканали «Звєзда», «Росія -1» та «Спутник» арабською мовою); проксіджерел (News Front, Geopolitica.ru); соціальних медіа та дезінформації з використанням хакерських дій (відповідно до звіту компанії з кібербезпеки Mandiant Threat Intelligence).

Доповідь звертає особливу увагу саме на проксіструктури, аби «наголосити на їхній важливій ролі, якою іноді нехтують на тлі уваги, прикутої до офіційних російських джерел з одного боку й маніпуляцій у соціальних мережах та кібернетичних загрозах – з другого».

КИТАЙСЬКО-РОСІЙСЬКА ДРУЖБА

Як свідчить заголовок доповіді, у ній переважно йдеться саме про методи російської пропаганди, однак Центр глобальної взаємодії не обмежує свою роботу лише однією державою. «Ми також виявили хибні твердження стосовно COVID, які просувала Комуністична партія Китаю (КПК). Ми побачили, як КПК намагається змінити глобальний наратив стосовно COVID-19, прагнучи зобразити Китай глобальним лідером у реагуванні на нього, а не причиною пандемії», – сказала координаторка Центру Ліа Габрієл під час брифінгу.

Вона додала, що й сама Росія подекуди своїми каналами просуває вигідні для Пекіна тези. «Центр виявив численні випадки просування Росією та її проксіструктурами наративу Комуністичної партії Китаю. Пекін також перейняв російський сценарій, запустивши сайти з теоріями змови та проксіканали для поширення дезінформації й пропаганди, метою яких є підрив демократичних норм та інституцій», – наголосила координаторка.

Хоча пропагандистські потуги Росії іноді можуть видатися надміру очевидними й від того сміхотворними (згадаймо історію про «їстівних» снігурів, приміром), експертне середовище сходиться на думці, що вони становлять значну небезпеку для стабільності сучасного світу. За словами Габрієл, загроза від російської та китайської дезінформації є реальною та значною. «Авторитарні режими намагаються маніпулювати відкритим й вільним інформаційним суспільством», – наголосила вона.

СПРОТИВ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ

Вихід цієї доповіді вже сам по собі свідчить, що міжнародна спільнота не спостерігатиме покірно, як Росія нахабно руйнує усталений порядок. «Дезінформаційна та пропагандистська система, яку продовжує розвивати Росія, стикається з опором. Чинить спротив активна контрдезінформаційна спільнота, що складається з урядів, громадянського суспільства, академічної сфери, ЗМІ, приватного сектора та громадян по всьому світу, які відмовляються толерувати ці дії», – зауважують автори доповіді.

Хоча документ уже є потужною зброєю проти пропаганди, США нещодавно оголосили й про інший більш монетарний спосіб завадити втручанню у власні вибори. Минулого тижня державний секретар США Майк Помпео пообіцяв виплатити «10 млн дол. за інформацію, що дасть змогу ідентифікувати чи виявити будь-кого, хто за вказівкою або під контролем іноземного уряду втручається у вибори в США, застосовуючи певні кримінальні кібернетичні дії», – заявив Помпео під час брифнгу у Вашингтоні .

Звісно, готовність виплатити нагороду сама собою не розв’язує проблему іноземного впливу, але свідчить про серйозність, із якою провідна демократія світу ставиться до цього питання й до цілісності власних інститутів. «Спільно ми мусимо не допустити, аби сучасні форми комунікації, на які ми покладаємося для вільного обігу ідей та інформації, використовувалися у вигляді зброї такими зловмисниками, як Росія», – підсумувала Габрієл.

Максим Наливайко, Оттава.