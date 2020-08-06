Держдеп готовий заплатити $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори

Сполучені Штати готові виплатити 10 мільйонів доларів за інформацію про осіб, причетних до незаконного кібернетичного втручання в американські вибори.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Програма Держдепартаменту “Нагорода за справедливість” пропонує винагороду в розмірі до $10 млн за інформацію, що дозволить ідентифікувати чи виявити будь-кого, хто діючи за вказівкою або під контролем іноземного уряду, втручається у вибори в США та застосовує певні кримінальні кібернетичні дії”, - сказав Помпео.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада цього року, а інавгурація нового лідера держави має відбутися у січні 2021-го.

Читайте також: У Сенаті США затвердили останній звіт щодо російського розслідування

Як повідомлялося, Сполучені Штати офіційно звинуватили Росію, Китай, а також Іран у зусиллях, спрямованих на дискредитацію політичних сил у США, підрив виборів 2020 року, а також зменшення довіри до демократії в американському суспільстві.