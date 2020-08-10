Зеленський представив нового керівника Головного управління розвідки

Президент Володимир Зеленський представив колективу Головного управління розвідки Міністерства оборони новопризначеного начальника ГУР Кирила Буданова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Потрібно посилити стратегічну та оперативну складові, вдосконалити аналітичну діяльність та якість отримуваної інформації», – сказав на представленні Зеленський.

Президент також наголосив на важливості опрацювання нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки. За його словами, у ній обов’язково мають бути закріплені такі ключові речі, як оснащення підрозділів сучасним озброєнням та технікою, перехід на стандарти НАТО у питаннях збору, обробки й надання розвідувальної інформації, запровадження сучасних підходів у підготовці особового складу.

Глава держави, окрім того, звернув увагу на важливість відродження бойового духу української воєнної розвідки і побажав воєнним розвідникам «завжди бути на крок попереду від наших ворогів».

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Буданов своєю чергою зауважив, що сьогодні перед воєнною розвідкою України стоять завдання збільшення впливу розвідки у сфері міжнародних відносин, повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Автономної Республіки Крим і відновлення справедливості відносно осіб, які принесли війну на нашу Батьківщину. У цьому контексті він поставив перед собою завдання підвищити професійний рівень співробітників, запровадити нові технології, посилити аналітичну роботу з метою прогнозування ризиків і проводити спеціальні заходи.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський Указом від 5 серпня призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.