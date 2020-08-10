Зеленський представив нового керівника Головного управління розвідки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
«Потрібно посилити стратегічну та оперативну складові, вдосконалити аналітичну діяльність та якість отримуваної інформації», – сказав на представленні Зеленський.
Президент також наголосив на важливості опрацювання нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки. За його словами, у ній обов’язково мають бути закріплені такі ключові речі, як оснащення підрозділів сучасним озброєнням та технікою, перехід на стандарти НАТО у питаннях збору, обробки й надання розвідувальної інформації, запровадження сучасних підходів у підготовці особового складу.
Глава держави, окрім того, звернув увагу на важливість відродження бойового духу української воєнної розвідки і побажав воєнним розвідникам «завжди бути на крок попереду від наших ворогів».
Буданов своєю чергою зауважив, що сьогодні перед воєнною розвідкою України стоять завдання збільшення впливу розвідки у сфері міжнародних відносин, повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Автономної Республіки Крим і відновлення справедливості відносно осіб, які принесли війну на нашу Батьківщину. У цьому контексті він поставив перед собою завдання підвищити професійний рівень співробітників, запровадити нові технології, посилити аналітичну роботу з метою прогнозування ризиків і проводити спеціальні заходи.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський Указом від 5 серпня призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.