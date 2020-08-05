В інтересах США зберегти цілісність України — кандидат на посаду посла

Збереження територіальної цілісності та демократичного устрою України відповідає національним інтересам США.

Про це під час слухань у Комітеті Сенату США з питань міжнародних відносин розповів кандидат на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна прагне позбавитися втручання Москви, знищити корупцію та розбудувати підзвітний, прозорий та чуйний до усіх громадян уряд. Утім, одне не змінилося й не зміниться: у національних безпекових інтересах США, аби Україна здолала ці складнощі та досягла майбутньому, в якому була б цілісною, демократичною й вільною. Багато стоїть нині на кону", - сказав Дейтон.

Він наголосив, що США "залишаються прибічниками дипломатичного припинення (війни на Донбасі - ред.), однак підтримують право України на самозахист від російської агресії на Сході та опір незаконній окупації Криму". "Водночас, Україна мусить продовжити рух важким шляхом впровадження верховенства права, гарного урядування й економічних реформ", - зазначив кандидат на посаду посла.

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Як повідомляв Укрінформ, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп номінував Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні на початку травня 2020 року. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав це рішення.

Для офіційного призначення на посаду посла США в іншій державі номінант повинен пройти процедуру узгодження в Сенаті.

71-річний Дейтон з 2010 року обіймає посаду директора Центру Джорджа Маршалла в місті Гарміш (Німеччина) та заразом Дейтон виконує функції старшого радника з питань оборони США по Україні. Цю посаду він обійняв після звільнення з армії США у званні генерал-лейтенанта.

З грудня 2005 року по жовтень 2010 року Дейтон служив на посадах координатора з питань безпеки в палестино-ізраїльському конфлікті. Він також був директором з питань стратегії, планування та політики штабу армії США, директором операцій розвідувального агентства Пентагону, аташе з питань оборони в посольстві США в Росії. Кейт Дейтон має численні нагороди за військову службу, в тому числі від Державного департаменту, а також урядів Канади, Німеччини й Австрії. Володіє німецькою та російською мовами.

Фото: defense.gov