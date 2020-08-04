В Окружний адмінсуд звернулися з позовом про анулювання свідоцтва "Слуги народу"

Окружний адміністративний суд міста Києва просять зобов’язати Міністерство юстиції України звернутись до суду з позовом про анулювання реєстраційного свідоцтва партії «Слуга народу».

Як передає Укрінформ, про це вказано у повідомленні на офіційному сайті суду.

Зокрема зазначається, що до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії «Слуга народу», де відповідачем зазначене Міністерство юстиції України.

«Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо невиконання положень статті Закону «Про політичні партії в Україні» та певної частини Положення про Міністерство юстиції, яка полягає у нездійсненні подання до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії «Слуга народу», - ідеться в повідомленні.

Також позивач просить ОАСК зобов’язати Мін’юст вчинити дії, що полягають у здійсненні подання до суду щодо анулювання відповідного реєстраційного свідоцтва.

Суд вирішує питання про відкриття провадження за даною позовною заявою.