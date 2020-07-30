ОАСК відкрив справу щодо заборони “Партії Шарія”

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження щодо заборони діяльності політичної партії «Партія Шарія».

Про це інформує пресслужба ОАСК.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо заборони діяльності політичної партії «Партія Шарія». ОАСК здійснюватиме розгляд даної справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи», - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо не прийняття рішення з приводу невідповідності діяльності «Партії Шарія» вимогам Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Водночас позивач просить ОАСК зобов’язати Мін’юст звернутись з позовом до суду про заборону діяльності «Партії Шарія» на території України та скасувати відповідну держреєстрацію.

Як повідомляв Укрінформ, Партія проросійського блогера Анатолія Шарія на виборах до Ради у 2019 році набрала 2,23%.

10 липня Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову «Партії Шарія» до НАЗК щодо держфінансування.