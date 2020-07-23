Заборонити "Партію Шарія": ОАСК просять зобов’язати Мін’юст звернутись до суду
Про це інформує пресслужба ОАСК.
«Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо неприйняття рішення з приводу невідповідності діяльності «Партії Шарія» вимогам Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», - йдеться у повідомленні.
Водночас позивач просить ОАСК зобов’язати Мін’юст звернутися з позовом до суду про заборону діяльності «Партії Шарія» на території України та скасувати відповідну державну реєстрацію.
ОАСК наразі вирішує питання про відкриття провадження за цим позовом.
Партія Шарія — проросійська політична партія в Україні, очолювана відеоблогером Анатолієм Шарієм, який з 2012 року живе за кордоном, а також, за даними українських ЗМІ та низки громадських діячів і політиків, веде проросійську пропаганду й пропагує українофобію.