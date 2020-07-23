Заборонити "Партію Шарія": ОАСК просять зобов’язати Мін’юст звернутись до суду

До Окружного адмінсуду міста Києва надійшов позов, у якому позивач просить зобов’язати Мін’юст звернутись до суду щодо заборони діяльності політичної партії «Партія Шарія».

Про це інформує пресслужба ОАСК.

«Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо неприйняття рішення з приводу невідповідності діяльності «Партії Шарія» вимогам Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», - йдеться у повідомленні.

Водночас позивач просить ОАСК зобов’язати Мін’юст звернутися з позовом до суду про заборону діяльності «Партії Шарія» на території України та скасувати відповідну державну реєстрацію.

ОАСК наразі вирішує питання про відкриття провадження за цим позовом.

Партія Шарія — проросійська політична партія в Україні, очолювана відеоблогером Анатолієм Шарієм, який з 2012 року живе за кордоном, а також, за даними українських ЗМІ та низки громадських діячів і політиків, веде проросійську пропаганду й пропагує українофобію.