Тимошенко хоче, щоб Рада долучилася до міжнародних переговорів зі встановлення миру

Тимошенко хоче, щоб Рада долучилася до міжнародних переговорів зі встановлення миру

Укрінформ
Лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко починає переговори з лідерами фракцій у Верховній Раді щодо створення парламентської місії для участі в міжнародних переговорах зі встановлення миру в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Тимошенко повідомила на пресконференції в понеділок.

"Буквально з сьогоднішнього дня я розпочну переговори з усіма лідерами фракцій для того, щоб була сформована спеціальна парламентська місія, яка зможе прокласти реальний шлях до миру, яка зможе брати компетентну участь в міжнародних переговорах і, найголовніше, яка зможе добитися результату. Результат — це відновлення територіальної цілісності України, це завершення війни, це мир, спокій, нормальна робота, нормальне життя України", - сказала Тимошенко.

На думку політика, парламент має припинити "стояти осторонь", а натомість "включитися на повну потужність в процес переговорів щодо становлення справедливого миру, щодо повернення наших територій".

"Я зараз звертаюся до всіх лідерів фракцій парламенту, до всіх народних депутатів, які мають досвід, які компетентні в міжнародних дипломатичних справах для того, щоб створити спеціальну парламентську місію — авторитетну, професійну, повністю компетентну, яка користується авторитетом, для того, щоб брати найактивнішу участь в усіх міжнародних переговорах щодо повернення в Україну миру і наших територій", - зазначила Тимошенко.

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Лідер "Батьківщини" також акцентувала на важливості співпрацювати з цього питання з новим очільником української делегації в Тристоронній контактній групі, першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.

"Я розумію, що співпраця в цьому напрямку з Леонідом Макаровичем Кравчуком абсолютно важлива, і ми будемо координуватися і співпрацювати. Але в той же час, нам треба прокладати паралельний новий шлях на міжнародному рівні. Нам треба включити в міжнародні переговори всі країни, всіх лідерів, які так чи інакше можуть сьогодні бути учасниками цього процесу, і добитися результату", - вважає Тимошенко.

Вона додала, що авторитет Кравчука може зробити багато чого позитивного для України.

Тимошенко також розповіла, що зустрічалася з керівником ОП Андрієм Єрмаком і пропонувала допомогу своєї команди в міжнародних перемовинах щодо встановлення миру в Україні, але, за її словами, ця "пропозиція залишилася буз відповіді".

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 30 липня призначив Леоніда Кравчука головою делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

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