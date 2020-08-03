Тимошенко хоче, щоб Рада долучилася до міжнародних переговорів зі встановлення миру

Лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко починає переговори з лідерами фракцій у Верховній Раді щодо створення парламентської місії для участі в міжнародних переговорах зі встановлення миру в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Тимошенко повідомила на пресконференції в понеділок.

"Буквально з сьогоднішнього дня я розпочну переговори з усіма лідерами фракцій для того, щоб була сформована спеціальна парламентська місія, яка зможе прокласти реальний шлях до миру, яка зможе брати компетентну участь в міжнародних переговорах і, найголовніше, яка зможе добитися результату. Результат — це відновлення територіальної цілісності України, це завершення війни, це мир, спокій, нормальна робота, нормальне життя України", - сказала Тимошенко.

На думку політика, парламент має припинити "стояти осторонь", а натомість "включитися на повну потужність в процес переговорів щодо становлення справедливого миру, щодо повернення наших територій".

"Я зараз звертаюся до всіх лідерів фракцій парламенту, до всіх народних депутатів, які мають досвід, які компетентні в міжнародних дипломатичних справах для того, щоб створити спеціальну парламентську місію — авторитетну, професійну, повністю компетентну, яка користується авторитетом, для того, щоб брати найактивнішу участь в усіх міжнародних переговорах щодо повернення в Україну миру і наших територій", - зазначила Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" також акцентувала на важливості співпрацювати з цього питання з новим очільником української делегації в Тристоронній контактній групі, першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.

"Я розумію, що співпраця в цьому напрямку з Леонідом Макаровичем Кравчуком абсолютно важлива, і ми будемо координуватися і співпрацювати. Але в той же час, нам треба прокладати паралельний новий шлях на міжнародному рівні. Нам треба включити в міжнародні переговори всі країни, всіх лідерів, які так чи інакше можуть сьогодні бути учасниками цього процесу, і добитися результату", - вважає Тимошенко.

Вона додала, що авторитет Кравчука може зробити багато чого позитивного для України.

Тимошенко також розповіла, що зустрічалася з керівником ОП Андрієм Єрмаком і пропонувала допомогу своєї команди в міжнародних перемовинах щодо встановлення миру в Україні, але, за її словами, ця "пропозиція залишилася буз відповіді".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 30 липня призначив Леоніда Кравчука головою делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.