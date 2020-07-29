Гроші на субсидії та культуру: що розглянуть на Кабміні

Міністр соцполітики Марина Лазебна ініціюватиме розгляд проєкту постанови щодо порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті за виплату пільг і житлових субсидій, для погашення заборгованості за надані не у грошовій формі пільги та субсидії населенню.

Це питання є у порядку денному засідання КМУ, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вніс на розгляд колег проєкт постанови про зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси.

Урядовці схвалять прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021―2023 роки, а також врегулюють деякі питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Міністри можуть внести певні зміни до положення про Державну інспекцію ядерного регулювання, про Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру, про Державну службу фінансового моніторингу, а також про Державне агентство резерву.

Читайте також: Президент підписав закон про підтримку культури на карантині

Може бути затверджений технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

У порядку денному - затвердження інвестиційного плану державного підприємства “Оператор ринку” на 2020―2024 роки.

Можуть бути виділені кошти для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в цій операції.

Урядовці погодять низку законопроєктів, які потім будуть внесені на розгляд Верховної Ради. Зокрема, про статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, матеріалів та радіоактивних відходів, а також зміни до бюджетного та кримінального кодексів, кодексу про адміністративні правопорушення, кодексу цивільного захисту.