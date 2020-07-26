Партія «Слуга народу» провела перший тренінг з клієнтоорієнтованості партії.

Про це повідомляється на сторінці партії у Facebook.

«Слуга народу» провела перший тренінг із клієнтоорієнтованості партії. Ми дали новий старт системному навчанню представників своїх обласних партосередків», - йдеться у повідомленні.

У партії також виклали відео щодо того, які вміння, навички та підходи відпрацьовувалися на цьому тренінгу.

Як повідомлялося, голова партії Олександр Корнієнко на брифінгу у суботу заявив, що партія «Слуга народу» розпочинає системне навчання представників своїх обласних партосередків.

Перший тренінг, за його словами, має стосуватись клієнтоорієнтованості партії: як правильно зрозуміти потреби виборців, як із ними взаємодіяти, як ефективно працювати з людьми та допомагати їм.