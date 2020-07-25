"Слуга народу" розбудовує мережу партійних офісів з послугами для кожної громади

Обласні партійні офіси «Слуги народу» мають стати місцем, де кожен українець зможе отримати якісну юридичну або ж організаційну допомогу та необхідну консультацію.

Про це на брифінгу сказав голова партії Олександр Корнієнко, повідомляє пресслужба партії у Facebook.

«Ми розпочинаємо велику роботу, яка пов’язана з навчанням та розвитком наших партійців і наших команд. Ми хочемо зламати традицію, що багато років панувала в Україні. Коли людина приходить до партійного офісу, а її недочули, щось не записали чи переплутали. Ми хочемо, щоб у партійних офісах все відбувалося на якісному рівні, все і для всіх. Щоби люди приходили й отримували консультацію та підтримку», – наголосив Корнієнко.

За його словами, партія «Слуга народу» розпочинає системне навчання представників своїх обласних партосередків. Перший тренінг стосуватиметься клієнтоорієнтованості партії: як правильно зрозуміти потреби виборців, як із ними взаємодіяти, як ефективно працювати з людьми та допомагати їм. Це буде системний проєкт (тренінги з різних тем) на весь наступний рік.

У планах партії – вибудувати цілу мережу таких офісів із якісними послугами для кожної громади в Україні.

Зазначається, що партія «Слуга народу» продовжує реалізовувати різні навчальні проєкти не тільки для партійців. Зокрема, і зовнішні, приміром, «Зе!Старт». Це курси для підприємців-початківців, що допоможуть зрозуміти, як ефективно вести малий бізнес. Адже в умовах пандемії і спричиненої нею кризи треба допомагати українцям, які хочуть розвивати свій бізнес.