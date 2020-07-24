Зеленський запросив президента Єгипту відвідати Україну
Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів двох держав, повідомляє пресслужба Президента України.
«Глава Української держави поновив запрошення Абделю Фаттаху Ас-Сісі відвідати з візитом Україну після стабілізації ситуації з коронавірусом. Абдель Фаттах Ас-Сісі зазначив, що із задоволенням відвідає Україну, й запросив Зеленського відвідати Єгипет після нормалізації епідеміологічної ситуації», - йдеться в повідомленні.
Крім того, сторони обмінялися думками щодо епідеміологічної ситуації в Україні та Єгипті, а також обговорили заходи з мінімізації наслідків пандемії COVID-19 для економік обох країн.
У контексті питання поновлення Єгиптом туристичної діяльності Зеленський наголосив на необхідності неухильного дотримання високих санітарних вимог у місцях відпочинку українських туристів і всебічного захисту їхніх прав, включно з безкоштовним наданням висококваліфікованої медичної допомоги у разі такої потреби.
«Знаю, що деякі українські авіакомпанії з 1 липня відновили чартерні рейси до міжнародних аеропортів Шарм-ель-Шейха та Хургади і що наші туристи стали першими іноземними гостями після послаблення карантину. Єгипет – це чудова, дуже гостинна країна. Для мене вкрай важливим є забезпечення безпеки і здоров’я українців за кордоном. Особливо ціную рішення посилити епідконтроль на курортах і покривати витрати на лікування наших туристів», – зазначив Зеленський.
Співрозмовники високо оцінили стан і перспективи торговельно-економічної співпраці між Україною та Єгиптом, а також обговорили подальші кроки у розвитку взаємовигідного співробітництва на ключових напрямах. Президент України висловив зацікавленість у подальшому посиленні торговельно-економічної співпраці з Єгиптом – найбільшим торговельним партнером нашої країни на Африканському континенті та Близькому Сході. Зеленський відзначив внесок українських компаній у забезпечення продовольчої безпеки Єгипту, а також наголосив на важливості успішної реалізації проєктів українських підприємств у цій країні.
Окремо обговорювалася тематика посилення співпраці в космічній галузі.
«Враховуючи значний досвід і наявну промислову й інженерну базу, Україна зацікавлена у поновленні взаємовигідної співпраці з Єгиптом за такими напрямами, як виробництво й управління супутниками, модернізація наземної бази управління польотами та обладнання для випробування космічних апаратів, підготовка та навчання єгипетських фахівців. Переконаний, наші держави мають значний потенціал для співпраці у сфері використання космічного простору в мирних цілях», – сказав Президент України.
Як зазначається, глава Української держави також привітав Абделя Фаттаха Ас-Сісі з нагоди національного свята Єгипту – Дня революції.
Фото: Офіс Президента