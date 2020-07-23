Єврокомісія очікує, що законопроєкт "Про публічні закупівлі" не порушить Угоду про асоціацію

Європейська сторона сподівається, що Україна буде дотримуватися умов двосторонньої Угоди по асоціацію з ЄС в рамках опрацювання прийнятого у першому читанні законопроєкту "Про публічні закупівлі", який передбачає локалізацію виробництва на підприємствах вітчизняної промисловості.

Про це у четвер під час підходу до преси після церемонії підписання Меморандуму щодо виділення Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, відповідаючи на запитання журналістів, заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дійсно, це питання було предметом для обговорення під час сьогоднішньої зустрічі. Я задоволений тим, що отримав від прем’єр-міністра гарантії, що будь-які поправки до цього законопроєкту відповідатимуть домовленостям між Україною і ЄС, включаючи Угоду про асоціацію, і уряд буде працювати над цим питанням», - зауважив представник Єврокомісії.

У свою чергу, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що послідовна політика уряду і Верховної Ради щодо підтримки вітчизняного виробника жодним чином не має порушувати і, тим більше, погіршувати умови Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

«Я запевнив виконавчого віцепрезидента Єврокомісії у позиції уряду, який підтримуватиме власного виробника, не порушуючи тих зобов’язань, які є в Угоді про асоціацію. Ми однозначно не включатимемо у переговорні позиції жодних умов, які можуть погіршити умови Угоди про асоціацію. Ми будемо вести про це діалог і з Верховною Радою, і з профільними комітетами, будемо вести консультації, як підтримати виробника українського, не порушуючи цієї угоди», - наголосив керівник українського уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3739 “Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості”. Ухвалення відповідного рішення підтримали 248 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах.