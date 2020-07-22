Кулебі призначили заступника із "цифрових" питань

Кабінет міністрів призначив посла України в Сингапурі Дмитра Сеніка заступником міністра закордонних справ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба у Facebook.

“Щойно уряд призначив Дмитра Сеніка на посаду мого заступника з цифрової трансформації. Сенік - піонер (у гарному сенсі цього слова) оцифровування МЗС. Коли це ще не було трендом, у 2003 році він запропонував та створив першу електронну базу даних обліку кадрового резерву. В 2004 році - першу в історії МЗС електронну базу даних кадрового обліку МЗС”, - розповів урядовець.

Водночас Кулеба підкреслив, що у плані оцифровування внутрішніх процесів МЗС наразі пасе задніх, й наголосив, що "задача Сеніка - перетворити нас на лідерів".

“З оцифровуванням послуг, які надає МЗС громадянам та юридичним особам (насамперед йдеться про консульські послуги), справа набагато краща. Тут задача нового заступника - швидко завершити розпочаті трансформації, запропонувати та реалізувати нові напрями розвитку”, - додав Кулеба.

Разом з тим міністр проінформував, що Сенік був ефективним послом в Сингапурі - країні, що є одним з світових лідерів у цифровізації та торгівлі/інвестиціях, а тепер має стати ще ефективнішим заступником міністра.

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“На посаді посла Дмитро також показав відмінний результат у просуванні українського експорту. Тому окрім цифровізації, він куруватиме і економічну дипломатію”, - підкреслив Кулеба.

Дмитро Сенік - надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Сінгапур та Брунеї Даруссаламі (за сумісництвом) та Новій Зеландії (за сумісництвом).

Закінчив Київський економічний інститут менеджменту та Середземноморську академію дипломатичних наук Мальтійського університету.

На дипломатичній службі з 2003 року.