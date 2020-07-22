Кабмін змінив порядок виплати соціальної допомоги

Кабінет міністрів ухвалив поставу “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”, якою удосконалюються принципи та підходи до призначення та надання державної та соціальної допомоги.

Про нововведення на брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів 22 липня поінформувала міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Рішення уряду має на меті унормувати перерахунок соціальних виплат для окремих категорій осіб і посилити адресність і спростити доступ в оформленні соціальної допомоги, яка є на сьогодні Україні”, - сказала Лазебна.

Так, за словами Лазебної, постановою встановлюється порядок перерахунку допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, збільшилася з двох прожиткових мінімумів до 2,5. На дітей з інвалідністю - до 3,5 прожиткових мінімумів. Перерахунку підлягатимуть виплати на дітей, які були нараховані у січні-червні 2020 року, перерахунок буде проведений з 1 січня 2020 року.

Також рішенням Кабінету міністрів було затверджено нову редакцію порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Основним принципом надання допомоги визначено об'єктивність отримання низьких доходів, або відсутність доходів у непрацюючих працездатних членів сім’ї.

Лазебна наголосила, що в програмі допомоги малозабезпеченим сім'ям залишаться працездатні особи, які здійснюють догляд за дітьми до досягнення ними 3-річного або 6-річного віку, хворими дітьми, яким не встановлено інвалідність, за особами з інвалідністю 1-2 групи, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, особи, які надають соціальні послуги з догляду, багатодітні сім'ї, або одинокі матері.

“Інші працездатні особи з малозабезпечених сімей або мають працювати, і тоді згідно з їхніми доходами ми будемо включати їх в програму, або перебувати в центрі зайнятості”, - сказала міністр соціальної політики.

Окрім цього, за її словами, постановою також передбачені стимулюючі механізми для виходу малозабезпеченої сім’ї, в якій є непрацюючі працездатні особи, зі стану бідності.

Постановою встановлюється єдиний порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сімей для усіх видів соціальної допомоги та житлових субсидій, тобто тих видів соціальної підтримки, які надаються в залежності від доходу сім’ї.

“В цьому порядку ми удосконалюємо механізми взаємодії органів влади та органів місцевого самоврядування, ми запроваджуємо обмін інформацією між ДПС, Пенсійним фондом, буде скасовано необхідність надання додаткових довідок про доходи від заявників”, - сказала Лазебна.

Крім того, при розрахунку доходу враховуватиметься розмір чистої заробітної плати, тобто буде включена сума доходу без податку на доходи фізичних осіб.

Також спрощується процедура звернення громадян за отриманням допомоги, зокрема це можна буде зробити через портал “Дія” або центри надання адміністративних послуг, уніфікуються і приводяться всі види допомоги, які прив'язані до доходу сім’ї, до єдиних правил надання, удосконалюються порядки надання таких видів держдопомоги, як тимчасово державна допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях, допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги одиноким матерям.

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Допомога нараховуватиметься з урахуванням майнового стану сім’ї, мінімізуються порушення та зловживання, які можуть бути допущені на рівні комісій.

Лазебна нагадала, що до 1 липня 2020 року розмір державної соцдопомоги на дитину з усіма підвищеннями та надбавками становив в середньому 115% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. З 1 липня 2020 року розмір такої допомоги становитиме 130% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становитиме 2416 грн, від 6 до 18 років - 3 013 грн.

Постанова набирає чинності з 1 липня.