Рада сьогодні планує розблокувати підписання закону про гральний бізнес

Також депутати планують розглянути проєкти постанов, внесення яких заблокувало підписання законів "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців" і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)".

Також парламентарії на позачерговій сесії у вівторок мають розглянути президентський проєкт закону №2456 “Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями” (так званий законопроєкт про “інвестнянь”).

Порядок денний позачергової сесії передбачає розгляд у першому читанні законопроєкту №3718 “Про основні засади молодіжної політики”, яким пропонується знизити вік молоді до 29 років.

Також перше читання в Раді має пройти проєкт закону №3060 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- виробництва”, метою якого є звільнення від оподаткування ПДВ експортпослуг із кіновиробництва.

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Як повідомляв Укрінформ, розпорядження про скликання позачергової сесії Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав 17 липня.

Порядок денний позачергової сесії передбачає розгляд 20-ти питань.