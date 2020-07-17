Гібридна війна спрямована на повернення України до сфери впливу Росії - постпред у Відні

Протягом останнього тижня з 8 по 14 липня у результаті розпочатого Росією конфлікту на Сході України загинули 5 українських військовослужбовців, ще 24 отримали поранення.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Підживлюючи насильство на Донбасі, Російська Федерація продовжує тиснути на Україну, ігноруючи всі свої зобов'язання та обов’язки, що спрямовано на повернення України до так званої сфери впливу Росії. Гібридна війна забирає життя і спустошує густонаселені райони. Лише за останній тиждень (8–14 липня) 5 українських військових було вбито, ще 24 поранено", - заявив він.

За словами дипломата, порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил на Донбасі триває щодня, у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Очільник української місії при ОБСЄ звернув увагу присутніх іноземних дипломатів на кричуще порушення, коли 13 липня російські формування спочатку надали гарантії безпеки для евакуації тіла українського солдата, а потім влаштували засідку на евакуаційну групу, у результаті чого загинув один військовий медик, ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

"Дозвольте наголосити, що члени групи евакуації мали всі необхідні медичні знаки розрізнення, передбачені нормами міжнародного гуманітарного права. З огляду на це Україна вважає, що ця провокація має усі ознаки військового злочину", - акцентував Цимбалюк.

Він закликав держави-учасниці суворо засудити цей інцидент та посилити тиск на Росію, щоб змусити її виконувати свої мирні зобов’язання, взяті як стороною конфлікту на Донбасі.