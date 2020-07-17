Рада сьогодні може не розглянути

Рада сьогодні може не розглянути "мовний" законопроєкт Бужанського - депутатка

Укрінформ
Верховна Рада 17 липня, ймовірно, не розглядатиме законопроєкт №2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти” попри його наявність у порядку денному пленарного засідання.

Про це сказала заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Олена Мошенець (фракція “Слуга народу”) в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Законопроєкт про освіту в частині мови, відразу скажу, вчора (на фракції) не обговорювався. Скоріше за все, сьогодні його виносити не будуть,” - зазначила Мошенець.

Як повідомлялося, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко 13 липня на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державнзаконопроєкт №2362 Максима Бужанського “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти”. ою мовою в закладах освіти”. Законопроєкт Бужанського передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

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Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 16 липня, пізніше зазначив про можливість винесення документа на розгляд 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

16 липня під Радою відбулася чисельна акція на захист державної мови.

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