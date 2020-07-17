Рада сьогодні може не розглянути "мовний" законопроєкт Бужанського - депутатка

Верховна Рада 17 липня, ймовірно, не розглядатиме законопроєкт №2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти” попри його наявність у порядку денному пленарного засідання.

Про це сказала заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Олена Мошенець (фракція “Слуга народу”) в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Законопроєкт про освіту в частині мови, відразу скажу, вчора (на фракції) не обговорювався. Скоріше за все, сьогодні його виносити не будуть,” - зазначила Мошенець.

Як повідомлялося, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко 13 липня на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державнзаконопроєкт №2362 Максима Бужанського “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти”. ою мовою в закладах освіти”. Законопроєкт Бужанського передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 16 липня, пізніше зазначив про можливість винесення документа на розгляд 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

16 липня під Радою відбулася чисельна акція на захист державної мови.