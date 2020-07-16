Україна стурбована кібератаками РФ на розробників вакцини проти COVID-19 - Кулеба

Україна разом із колегами із Великої Британії, Канади та США стурбована кібератаками РФ на розробників вакцини проти COVID-19.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Я підтримую Домініка Рааба (міністр закордонних справ Великої Британії - ред.), канадських та американських партнерів у висловлюванні занепокоєння з приводу російських кібератак проти розробників вакцини від COVID-19. Україна протягом багатьох років зазнає російських кібератак та наполягає, що міжнародне право має повністю застосовуватися до кіберпростору. Порушення не мають залишатися безкарними", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, хакери групи APT29, котра пов’язана з російською розвідкою, намагалися вкрасти у дослідницьких центрах Великої Британії, Канади та США дані щодо розробки вакцини проти коронавірусу (COVID-19).

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що російська влада намагалася втрутитися у парламентські вибори у Великій Британії 2019 року.