Глави МЗС України і Словаччини обговорили відновлення роботи аеропорту “Ужгород”

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ та європейських питань Словаччини Іван Корчок обговорили відновлення роботи аеропорту “Ужгород” і терміни підписання відповідної угоди.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за підсумками телефонної розмови міністрів.

Зазначається, що дипломати приділили окрему увагу відновленню функціонування міжнародного аеропорту «Ужгород» та обговорили стан опрацювання проєкту двосторонньої Угоди щодо регулярного авіасполучення.

«Україна виконала вимоги для підписання угоди та очікує від Словаччини оперативного завершення внутрішньодержавних процедур з підготовки документу до підписання», - сказав Кулеба.

Іван Корчок запевнив, що робота над угодою є пріоритетом для словацької сторони з огляду на попередні домовленості підписати документ під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Словаччини, який запланований на осінь.

Міністри обговорили динаміку поширення COVID-19 в Україні та Словаччині та зусилля урядів з подолання вірусу. У цьому контексті глава українського зовнішньополітичного відомства запропонував прискорити підготовку міжурядової українсько-словацької комісії, яка надасть імпульс економічній взаємодії і розвитку торгівлі.

Корчок запевнив, що словацька сторона прискорить призначення співголови Міжурядової українсько-словацької змішаної комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.

Глава МЗС України висловив глибоку вдячність за гуманітарну допомогу Словаччини задля подолання наслідків повеней на Прикарпатті.

Як повідомлялося, 10 червня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про визначення умов використання визначеної частини повітряного простору Словацької Республіки у зв’язку з наданням послуг з обслуговування повітряного руху призначеним українським провайдером аеронавігаційного обслуговування у міжнародному аеропорту «Ужгород».

Сторони планують підписати Угоду в рамках офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Словаччини.

3 липня 2020 року Словацька Республіка передала гуманітарну допомогу для постраждалих від повені населених пунктів Івано-Франківської області на суму близько 80 тис. євро.