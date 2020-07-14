Кадрові питання і виборчий кодекс: Арахамія розповів про плани Ради на четвер

Верховна Рада на засіданні 16 липня розгляне в другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства", а також кадрові призначення.

Про це у коментарі журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після засідань Верховної Ради 14 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Виборчий кодекс буде проголосований в четвер. У нас сьогодні було в Разумкова засідання всіх голів фракцій. Ми визначилися, яким чином будемо рухатися. Там 4 тисячі поправок. Для того, щоб ніхто не блокував, як було з гральним бізнесом, ми вирішили яким чином, скільки хто візьме слів, скільки хвилин і потім скільки правок на підтвердження. Десь ми за 2-3 години пройдемо весь виборчий кодекс", - зазначив Арахамія.

Крім того, за словами політика, у четвер планується розгляд кадрових питань.

"Кадрові питання ми плануємо зробити на четвер попередньо, і там будуть всі ці прізвища, які ви вже знаєте, окрім Національного банку, який потримаємо трошки в секреті до ранку четверга", - сказав Арахамія.

За його словами, кандидатура на посаду голови НБУ ще остаточно не визначена.

Арахамія не виключає, що новим головою Нацбанку може стати чинний народний депутат від фракції "Слуга народу". На уточнення, чи може це бути голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Арахамія відповів: "Не чув".

Арахамія зазначив, що на засіданні фракції "Слуга народу" у понеділок не обговорювали кандидатів на посаду голови Нацбанку і додав, що для того, щоб визначитися, потрібно більше часу.

За словами Арахамії, фракція "Слуга народу" в середу може провести засідання з кадрових питань, а можливо проведе електронне голосування по групах всередині фракції, щоб не збирати засідання.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства".

До другого читання законопроєкту було внесено близько 4 тисяч поправок.

Згідно з пояснювальною запискою, метою проєкту закону є усунення прогалин та неузгодженостей, кореляція строків, спрощення виборчих процедур та їх уніфікації задля забезпечення дотримання міжнародних стандартів проведення виборів та забезпечення сталості демократичних принципів і процедур в Україні.

З метою вдосконалення положень норм Виборчого кодексу України пропонується внести зміни до чотирьох книг кодексу.

Члени фракції "Слуга народу" на засіданні фракції у понеділок, 13 липня, схвалили кандидатури Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету та Олега Уруського - на віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.