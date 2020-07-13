Рада готова вирішувати питання щодо ліквідації наслідків пожеж на Луганщині - спікер

Верховна Рада готова оперативно вирішувати ті питання щодо ліквідації наслідків пожеж на Луганщині, які від неї залежать.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради в понеділок, 13 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пожежі були достатньо серйозні, і сьогодні держава також повинна оперативно включитися до вирішення і ліквідації тих наслідків, які ми там спостерігаємо. Я впевнений, що і колеги з цим погодяться – Верховна Рада все, що буде залежати від нас, готова буде оперативно вирішувати", - зазначив Разумков.

Спікер також висловив підтримку і співчуття постраждалим від пожеж на Луганщині і подякував рятувальникам, які допомагали її ліквідовувати.

"Усі знають, що відбувалося в Луганській області. Я хотів би висловити слова і підтримки, і слова співчуття всім тим, хто постраждав, висловити слова вдячності всім вогнеборцям та всім рятувальникам, які були долучені до цього процесу і всім службам, які оперативно, не враховуючи якісь побутові речі, не шкодуючи свого навіть життя та здоров'я, доклали максимум зусиль для боротьби з цими подіями", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Увечері 9 липня пожежу сухої трави та лісового масиву вдалося локалізувати. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, склала близько 5 тис. га. Наразі на Луганщині триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки та деревини.

Фото: ВР