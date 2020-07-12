У Конгресі США закликали забезпечити Україні чіткий шлях до членства в НАТО

США будуть ефективніше протидіяти Росії, якщо Україна та Грузія вступлять до НАТО.

Така думка пролунала упродовж слухань у Конгресі США, передає Голос Америки.

Слухання стосувались реакції Білого дому на повідомлення, що Росія платила Талібану за атаки на американських солдатів в Афганістані. Перед конгресменами виступили експерти з своїми пропозиціями стосовно того, як ефективніше протидіяти Росії на військовому та політичному рівнях.

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Старший аналітик Атлантичної ради США та колишній заступник помічника Міністра оборони США Ян Бжезінський сказав, що дії Америки повинні бути негайними та безкомпромісними.

“Нам потрібно рішучіше підтримувати трансатлантичні прагнення Грузії та України. Розширення НАТО поширило мир і безпеку в Європі та посилило військову спроможність альянсу. Як Україні, так і Грузії слід забезпечити чіткий шлях до членства в НАТО. Продовження неоднозначної позиції лише посилює апетит Путіна і його відчуття можливості відновити панування над цими двома демократіями”, - заявив Бжезінський.

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Також він закликав посилити економічний тиск проти Росії.

“Нинішні санкції можуть завдавати збитків російській економіці, але їхнім результатом мало бути стримання російської агресії — і тут вони не досягли успіху. Санкції треба посилити та націлити їх на конкретних росіян, а також сформувати комплексні санкції проти російського фінансового та енергетичного секторів”, - сказав експерт.

Як раніше повідомляло агентство, минулого місяця Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.