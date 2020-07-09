У Раді щороку проводитимуть гендерний аудит

У Верховній Раді щороку будуть проводити гендерний аудит.

Про це заявив керівник Апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний під час онлайн-вебінару "Ґендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі", повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Ми приділяємо значну увагу питанням ґендерної політики в парламенті. Станом на сьогодні проєкт «Ґендерне бюджетування в Україні» є найбільшим у світі із впровадження ґендерно орієнтованого бюджетування. Важливо, що Верховна Рада України долучилася до цієї роботи та розпочала співпрацю з експертами для запровадження зазначеного підходу в роботі Апарату парламенту", - зауважив Штучний.

Як зазначається, у березні 2020 року було підписано розпорядження про проведення ґендерного аудиту та затверджено відповідні методичні рекомендації.

"Системний аудит буде проводитися на початку кожного року, щоб проаналізувати, чи жінки й чоловіки в парламенті мають однакові права, а також для підвищення рівня обізнаності працівників з питань інтеграції ґендерних принципів у роботу Апарату. Крім того, на ґендерну чутливість будуть перевірятися організаційно-розпорядчі документи", - йдеться у повідомленні.

Керівник Апарату також повідомив, що нещодавно було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Апаратом ВР та Структурою Організації Об’єднаних Націй з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. Документ визначає проведення ґендерного аудиту доступності будівель парламенту та просування ґендерної рівності відповідно до міжнародного досвіду.

Під час вебінару учасники ознайомилися із принципами, практичним досвідом застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі та його застосуванням для розроблення нормативно-правових актів.

Заступник керівника Проєкту "Ґендерне бюджетування в Україні" Оксана Цюпа зазначила, що підхід використовують високорозвинуті держави світу вже понад 30 років. Ґендерно орієнтоване бюджетування дозволяє переструктурувати бюджети так, щоб доходи та видатки враховували потреби жінок і чоловіків.

"Ґендерно орієнтоване бюджетування дає можливість за кожною гривнею побачити кінцевого отримувача послуг. Уже доведено, що вкладання грошей в ґендерну рівність у геометричній прогресії відбивається на розмірі валового внутрішнього продукту країн. Адже залучається велика категорія незайнятого, але економічно активного населення і це працює на покращення добробуту громадян", - розповіла Цюпа.

Вона підкреслила, що експерти точково уже співпрацювали з представниками окремих секретаріатів Комітетів.

"Важливо, що зараз ми можемо охопити всі структурні підрозділи Апарату та донести зміст і необхідність запровадження в роботу цього підходу", - резюмувала представниця Проєкту.