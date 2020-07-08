Президент Бразилії подякував Зеленському за підтримку в боротьбі з COVID-19

Президент Бразилії подякував Зеленському за підтримку в боротьбі з COVID-19

Укрінформ
Президент Бразилії Жаїр Болсонару, у якого підтвердили COVID-19, висловив вдячність Володимиру Зеленському за слова підтримки у боротьбі з хворобою.

Про це Болсонару написав у Twitter.

«Дякую за добрі слова та солідарність, Президенте Зеленський. Бразилія та Україна об'єднані міцними зв’язками дружби», - йдеться у дописі.

Бразильський лідер додав, що прагне продовжувати співпрацювати з Президентом України задля добробуту обох народів.

Як повідомлялося, 7 липня Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що результат його тесту на коронавірус виявився позитивним.

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Володимир Зеленський побажав йому, а також усім бразильцям з діагнозом COVID-19 якнайшвидшого одужання.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 липня у світі підтверджено понад 11,9 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них 546,7 тис. – летальні. 6,9 млн осіб уже вилікувалися. У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (3 097 084), Бразилія (1 674 655) та Індія (744 006).

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