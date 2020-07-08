Захист Порошенка просить суд допитати керівника групи ДБР, який заявив про тиск на слідство

Захист п'ятого президента Петра Порошенка просить Печерський райсуд допитати керівника слідчої групи Державного бюро розслідувань Олега Корецького, який заявив про тиск на нього з метою порушення кримінальних проваджень проти Порошенка.

Відповідне клопотання оголосив у залі суду адвокат Ігор Головань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пан Олег Корецький, який керував групою слідчих у ДБР, який розпочинав оце провадження (про призначення Семочка заступником голови СЗР- ред.) і який стверджує, що це провадження здійснювалося під тиском, що були підстави для його закриття. Наскільки я бачу, пан Корецький уже виступив з відповідною заявою і ми просимо суд про виклик Олега Корецького у якості свідка для того, щоб перевірити ці важливі обставини", - сказав він.

У свою чергу Порошенко зазначив, що долучається до клопотання свого захисту. Він вважає, що "Волтергейт порівняно з цим квіточки".

Також адвокати Порошенка просили суд оголосити перерву у засіданні, щоб витребувати з ДБР і Офісу генпррокурора відеозапис вручення Порошенку повідомлення про підозру. Вони наполягають, що було порушено процедуру при здійсненні цих процесуальних дій, а це означає, що Порошенко не є підозрюваним, і тому йому не мають права обирати запобіжний захід, зазначають захисники.

Слідчий суддя Сергій Вовк з цього приводу зазначив, що розглядатиме клопотання на наступному етапі судового розгляду, після вивчення матеріалів справи. Наразі у судовому засіданні оголошена технічна перерва на обід.

Як повідомлялося, слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк у середу продовжив обирати запобіжний захід Порошенку у справі про призначення ним Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Прокурори просять суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.

Печерський райсуд продовжив до 10 жовтня слідство у справі відносно Порошенка.

10 червня Порошенко з'явився до ДБР у справі про переміщення через кордон кардин. У ДБР стверджують, що за дорученням генпрокурора прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі бюро Порошенку повідомили про підозру у справі про призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка.

Водночас Порошенко зазначив, що не вважає себе офіційно повідомленим про підозру, оскільки це було зроблено у не встановлений законом спосіб. Повідомляти про підозру народному депутату, зазначив Порошенко, має особисто генпрокурор.

8 липня керівник слідчої групи ДБР Корецький заявив, що на нього чинився тиск із метою порушення кримінальних проваджень проти п’ятого президента Петра Порошенка. Він готовий вийти із заявою для ЗМІ.