Суд допитав двох понятих у справі Порошенка
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Перший понятий на ім'я Руслан Шевчук, зокрема, розповів, що того дня о 8-й годині ранку йшов вулицею Жилянською до Центру зайнятості. Потім до нього підійшов працівник ДБР і попросив взяти участь у слідчих діях. Далі він прочекав у приміщенні ДБР до 11 години, коли його викликали для участі у слідчих діях.
"Петро Олексійович сказав, що не відмовляється, але у вас немає повноважень... Ніхто не взяв ці бумаги. Все залишилося як було. Загалом не вручили й всі поїхали", - сказав він, відповідаючи на запитання судді про обставини того дня.
На запитання прокурора, чи вручили підозру, свідок відповів: "Ви хотіли вручити документи. Він відмовився".
Другий понятий - Олександр Колядничук під час свідчень у суді також зазначив, що Порошенко не отримав підозри.
"Хотіли зачитати (повідомлення про підозру - ред.), але Петро Олексійович відмовився отримати документи і покинув приміщення", - сказав він.
Як повідомлялося, слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк у середу продовжив обирати запобіжний захід Порошенку у справі про призначення ним Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.
Прокурори просять суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого.
Порошенку інкримінують, що він незаконно видав указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.
Печерський райсуд продовжив до 10 жовтня слідство у справі відносно Порошенка.
10 червня Порошенко з'явився до ДБР у справі про переміщення через кордон картин. У ДБР стверджують, що за дорученням генпрокурора прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі бюро Порошенку повідомили про підозру у справі про призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка.
Водночас Порошенко заявляє, що не вважає себе офіційно повідомленим про підозру, оскільки це було зроблено не у встановлений законом спосіб. Повідомляти про підозру народному депутату, зазначив Порошенко, має особисто генпрокурор.