Суд допитав двох понятих у справі Порошенка

Печерський райсуд столиці допитав двох понятих, які були присутні 10 червня у приміщенні Державного бюро розслідувань під час вручення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перший понятий на ім'я Руслан Шевчук, зокрема, розповів, що того дня о 8-й годині ранку йшов вулицею Жилянською до Центру зайнятості. Потім до нього підійшов працівник ДБР і попросив взяти участь у слідчих діях. Далі він прочекав у приміщенні ДБР до 11 години, коли його викликали для участі у слідчих діях.

"Петро Олексійович сказав, що не відмовляється, але у вас немає повноважень... Ніхто не взяв ці бумаги. Все залишилося як було. Загалом не вручили й всі поїхали", - сказав він, відповідаючи на запитання судді про обставини того дня.

На запитання прокурора, чи вручили підозру, свідок відповів: "Ви хотіли вручити документи. Він відмовився".

Другий понятий - Олександр Колядничук під час свідчень у суді також зазначив, що Порошенко не отримав підозри.

"Хотіли зачитати (повідомлення про підозру - ред.), але Петро Олексійович відмовився отримати документи і покинув приміщення", - сказав він.

Як повідомлялося, слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк у середу продовжив обирати запобіжний захід Порошенку у справі про призначення ним Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Прокурори просять суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.

Печерський райсуд продовжив до 10 жовтня слідство у справі відносно Порошенка.

10 червня Порошенко з'явився до ДБР у справі про переміщення через кордон картин. У ДБР стверджують, що за дорученням генпрокурора прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі бюро Порошенку повідомили про підозру у справі про призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка.

Водночас Порошенко заявляє, що не вважає себе офіційно повідомленим про підозру, оскільки це було зроблено не у встановлений законом спосіб. Повідомляти про підозру народному депутату, зазначив Порошенко, має особисто генпрокурор.