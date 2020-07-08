Кабмін припинив дію Меморандуму з РФ про співпрацю у боротьбі з тероризмом

Кабінет міністрів припинив дію Меморандуму між Україною та Російською Федерацією про співпрацю у боротьбі з тероризмом від 12 липня 2012 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідну постанову було ухвалено членами уряду в середу, 8 липня, без обговорення.

"Припинити дію Меморандуму між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом, учиненого в м. Ялті 12 липня 2012 року. Міністерству закордонних справ повідомити російську сторону про припинення дії Меморандуму", - йдеться у документі.

Як зазначається у пояснювальній записці, з огляду на збройну агресію РФ на території України, сприяння сепаратизму та тероризму в східних областях України є необхідність привести двосторонню договірно-правову базу з Російською Федерацією до сучасних реалій відносин з Росією.

"Прийняття проєкту акта створить додаткові правові та політичні підстави для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії РФ та підвищення авторитету України як самодостатньої держави, що бере участь лише в ефективному для неї та такому, що відповідає її національним інтересам, міжнародному співробітництві", - зазначається в поясненні, підписаному головою Служби безпеки України Іваном Бакановим.