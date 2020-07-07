Україна виходить ще з однієї угоди СНД - указ Президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД.

Текст документа оприлюднено на сайті глави держави.

"Відповідно до пункту З частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 54 Віденської конвенції про право міжнародних договорів та статтею 8 Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, постановляю: вийти з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 5 грудня 2012 року в м. Ашгабаті", - йдеться в указі.

Президент доручив Міністерству закордонних справ повідомити Виконавчий комітет СНД про вихід України з цієї угоди.

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Як повідомлялося, 15 січня Кабмін підтримав проєкт Указу Президента про вихід з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.

Зазначалося, що цей крок забезпечить зменшення зобов’язань України в межах СНД та сприятиме захисту національних інтересів держави.